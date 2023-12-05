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IltaLehti: Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для вооружения Украины

IltaLehti: Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для вооружения Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил, что его страна планирует начать производство артиллерийских снарядов для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Аким Воземчук
Информацию надо понимать ,что финны готовятся к войне,более глобальной чем СВО на Украине.История повторяется,но видимо конец будет аналогичным,разве что страна  Финляндия исчезнет но появится новый российский регион. Душевное всепрощенчество российского народа это конечно хорошо,но в случаях с повторяющимися историческими казусами ,второго  акта милосердия не будет,будет финский регион или Прибалтийский округ с четырьмя районами.То что бюджет РФ решили  сделать военным это очевидная необходимость и правильно  сделали,что подстелили соломку.Я поддерживаю планы руководства страны,но если после разборок  не будет так как я накидал планы по Прибалтийскому округу ,то скажу всё что думаю по этому поводу.Я всё ещё помню как нас изгнало &quot;цивилизованное &quot; еврообщество ,которых мы освободили  от ужасов  концлагерей ,тюрем и рабского будущего.Нет уж ,теперь всё будет по иному.По Российски.Запомните суки европейские этот проект.
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