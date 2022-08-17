Медвежий угол

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Мёртвый хватает живого. Перестроечный элитный консенсус в России мешает СВО

Мёртвый хватает живого. Перестроечный элитный консенсус в России мешает СВО

«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон» Что такое «элитный консенсус» повсюду в мире и в России в частности, понятно: это некий аналог «водяного перемирия» в джунглях, где господствуют закон «каждый сам за себя» и «закон стаи».

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