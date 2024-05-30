Стало известно, кто и зачем завозит толпы "южан" в Россию: В Госдуме озвучили неудобную правду. Коротко о важном

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3 дня назад 4,9K прочитали Долгие годы мы пытаемся разобраться, кто является главным лоббистом завоза "ценных" спецов.

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Комментарии
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N
Nata
Это давно уже не откровение и не находка. Однако, те кто выслуживается перед кукловодами по прежнему тянут в страну всю эту нечисть.
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10 час.
алекс кузь
Кпрф обоснованно должны занимать ведущие роли в управлении . Намеренное уклонение от привлечения к работе талантливых коммунистов , - прямая дискриминация здравого смысла.
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9 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Не сложно всю эту компанию отправить  по домам, а тех чиновников .,кричащих  о незаменимости    степнячков потрясти на наличие  финансов, полученных из за бугра.
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24 мин.

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