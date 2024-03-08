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Царьград

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  • Андрей Stan
    Честно говоря, на мой взгляд и степень владения информацией, я бы простой объявил бы о закрытии этих и многих других ...Что-то готовится:...
  • Андрей Алферов
    Для людей с памятью ложь в твоём тексте видна с первых слов. Поэтому подключив к памяти логику ,делаем очевидный выво...Кто покрывал Чуба...
  • Андрей Stan
    ))) Лично я более чем уверен, что у У вполне достаточно солдат... )))Думаю, не меньше 300-500 тыс.))) Но?!... Их прид...Небратья воспряли...

Вырезанное сердце для Марии: неоднозначные фото из операционной испугали пациентов

Вырезанное сердце для Марии: неоднозначные фото из операционной испугали пациентов

Хирург сделал необычные снимки, чтобы порадовать коллегу. Что это – врачебный юмор или профессиональная деформация?Пластический хирург Рустам Курманбаев из Новосибирска выложил в соцсетях необычное и пугающее поздравление для своей коллеги Марии.

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