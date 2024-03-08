Вырезанное сердце для Марии: неоднозначные фото из операционной испугали пациентов

Хирург сделал необычные снимки, чтобы порадовать коллегу. Что это – врачебный юмор или профессиональная деформация?Пластический хирург Рустам Курманбаев из Новосибирска выложил в соцсетях необычное и пугающее поздравление для своей коллеги Марии.