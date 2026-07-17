Исторические напёрстки Продолжу прошлую статью, не стал круглое на тёплое напяливать. Итак, по итогам прошедшего в Париже сходняка Коалиции Салфетки и Ложечки (она же – Желающие) с торжественным разделом Польши объявлением создания европейской военной Оси из шляхты, галлов и поганых островитян против России на границе гетманщины – в мисто Кукуев прискакала сморщенная лярва Урсула, прихватив свитой начальство сербов, мамалыжников и политическую конокрадку Санду.