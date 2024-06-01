Напомню, что тетку посадили из-за того, что вдова погибшего бойца на СВО пришла с ребенком на прием в поликлинику, а Буянова заявила сыну, что российский военнослужащий «был законной целью Украины» и, мол, те все правильно сделали.
Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей
Комментарии
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N
Nata
Во- первых - сода дороже. Во- вторых , её можно использовать и в медицинских целях.В- третьих, даме без соли у нас плохо жилось, хотелось чего-то посоленее, ядренее - пусть наслаждается.
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13 час.
Андрей Матвеев
Пожалуй соглашусь с Вами.))) А за хлорку , что скажите???
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Говна мешок этой мрази бандеровской.
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9 час.
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