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Адлер Сегодня

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В Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» с вечера 4 ноября до утра

В Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» с вечера 4 ноября до утра 5 ноября 2024 года прогнозируются обильные осадки.

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