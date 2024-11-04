В Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» с вечера 4 ноября до утра 5 ноября 2024 года прогнозируются обильные осадки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» с вечера 4 ноября до утра 5 ноября 2024 года прогнозируются обильные осадки.