Победить рак и другие болезни: Учёные вывели "золотую формулу" долголетия

Спорт – это жизнь. Простая истина известна вроде бы давно, но вопросов всё равно остаётся много. Какие нагрузки выбрать обычному человеку, лучше заниматься дома или всё же записаться в фитнесс-зал? Ответы подсказывают учёные, тем более, что они выяснили, как физическая активность поможет в борьбе с раком и другими опасными недугами.
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