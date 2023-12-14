Победить рак и другие болезни: Учёные вывели "золотую формулу" долголетия

Спорт – это жизнь. Простая истина известна вроде бы давно, но вопросов всё равно остаётся много. Какие нагрузки выбрать обычному человеку, лучше заниматься дома или всё же записаться в фитнесс-зал? Ответы подсказывают учёные, тем более, что они выяснили, как физическая активность поможет в борьбе с раком и другими опасными недугами.