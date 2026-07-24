Речь идёт о практическом демонстрационном мероприятии Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организованном Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" на полигоне рядом с селом Капитановка (Бучанский район Киевской области), в 10 км к западу от Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские устали платить за "халяву": "Не нравится — езжайте домой". Новые правила ОМС вызвали гнев у мигрантов
- Мигранты рассчитывали на поблажки, а получили билеты в один конец: массовая депортация в Люберцах
- Её лишили звания «полковник полиции», дали 8 лет, но ииущество не конфисковали и пока оставили дома: Чудеса правосудия России
Свежие комментарии