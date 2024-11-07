Израильтяне оправдывают имя "нации стартапов"

Журнал Time в своём списке "Лучшие изобретения 2024 года" выделил девять израильских стартапов, представляющих инновации в областях здравоохранения, искусственного интеллекта (ИИ), сельского хозяйства и автомобильной промышленности:Aporia Guardrails разработала платформу для фильтрации нежелательных ответов чат-ботов на основе ИИ, что помогает избежать проблем, связанных с некорректным или вредным контентом .