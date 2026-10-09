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Газета.ру

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Путин: Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Путин: Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создание цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в этом море.

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