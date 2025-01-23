Врач Дахкильгов: желтый язык может говорить о проблемах с ЖКТ и печенью

Посещать стоматолога для профилактических осмотров важно дважды в год. Дело не только в лечении кариеса или заболеваний десен: стоматолог может распознать первые признаки системных заболеваний и порекомендовать обратиться к специалистам других направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии