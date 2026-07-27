Один за двоих: 10 известных мужчин, которые в одиночку вырастили своих детей

Заботу о детях часто называют исключительно женским делом, но отцы-одиночки ломают этот стереотип. Известные актеры, музыканты и телеведущие доказали, что способны в одиночку справиться со всеми трудностями воспитания.
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