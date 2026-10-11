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Журнал «Профиль»

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Фицо: договоренность США и России по дизелю показала наивность руководства ЕС

Премьер-министр Словакии заявил, что Соединенные Штаты получат более дешевое дизельное топливо, Россия – доходы в бюджет, а страны ЕС – дорогое топливо и, возможно, дефицит.

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