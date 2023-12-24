Яна Поплавская о Собчак: "Это же надо так подставить свою страну"

Пока "Сергей Лавров представляет нашу страну на мировых площадках, работает на имидж России…". Актриса Яна Поплавская прокомментировала западные публикации по поводу случившейся в Москве "голой" вечеринки.
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