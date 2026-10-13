6 хитрых приемов для интерьера кухни

Если вы хотя бы однажды делали ремонт на кухне, то наверняка знаете, как просто ошибиться. Шкафчики неправильной глубины, плохая фурнитура, фасады, на которых видны все пятна, недостаточное количество розеток – перечислять можно долго.
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