В Ленинградской области пресекли очередной случай незаконного сброса отходов возле новостроек во Всеволожском районе.
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