Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Виктория Иванова
    Надеются, что Овечкин, который, уже, давно на американских харчах, будет более сговорчив? 😏В США "подобрали"...
  • sozopolpiter воробьев
    по мне лучше нашим строем, а не в пидорском гулянии.НАПРАСНО ДУМАТЬ, ...
  • Валерий Беседин
    Если у нас много солидных и проверенных политиков вокруг В. В. ПУТИНА это не факт, что каждый из них может претендова...В США "подобрали"...

«Абхазия содержит граждан Грузии»: самооценка в республике растет на фоне оттока российских туристов и приближения блэкаута

«Абхазия содержит граждан Грузии»: самооценка в республике растет на фоне оттока российских туристов и приближения блэкаута

БлокнотРУ Выборы в Абхазии приближаются. Разнузданная по своим беспрецедентным обещаниям кампания местной оппозиции (той, что свергла законно избранную власть в ноябре) формирует у многих в республике ложное ощущение реальности.

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