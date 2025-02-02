«Абхазия содержит граждан Грузии»: самооценка в республике растет на фоне оттока российских туристов и приближения блэкаута

БлокнотРУ Выборы в Абхазии приближаются. Разнузданная по своим беспрецедентным обещаниям кампания местной оппозиции (той, что свергла законно избранную власть в ноябре) формирует у многих в республике ложное ощущение реальности.
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