В Госдуму внесут проект о праве работать удаленно матерям детей до трех лет

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Александром Аксененко намерены внести в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей переводить на удаленный режим работы беременных женщин и матерей с детьми до трех лет при их письменном заявлении.
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