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Закон, порядок, государство

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Сегодня в Луганской Народной Республике в торжественной обстановке состоялось вручение паспорта Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации городского округа муниципальное образование городской округ города Ровеньки Луганской Народной Республики Татьяна Анатольевна Хрипачева пожелала ребятам всегда помнить, что они - надежда нашей страны, её светлое будущее.

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