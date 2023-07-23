Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО-Украина, где обсудят транспортировку украинского зерна по Черному морю

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет в среду, 26 июля, заседание Совета НАТО-Украина, где обсудят транспортировку украинского зерна по Черному морю.
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