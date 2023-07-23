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Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО-Украина, где обсудят транспортировку украинского зерна по Черному морю

Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО-Украина, где обсудят транспортировку украинского зерна по Черному морю

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет в среду, 26 июля, заседание Совета НАТО-Украина, где обсудят транспортировку украинского зерна по Черному морю.

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Комментарии
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Алина Белова
Столтенберг  шизанулся  ?
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17 час.
анатолий андреев
Новые законные военные цели!
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13 час.
анатолий андреев
Еба----ся!
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13 час.

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