Самая маленькая «Волга», о которой все забыли

Перед последними экспериментами с брендом Волга, когда ГАЗ стал взаимодействовать с западными и восточными партнерами, завод несколько десятилетий пытался разработать новое поколение седана собственными силами.
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