23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Это верховное учреждение занималось всеми медицинскими вопросами в империи.
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23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Это верховное учреждение занималось всеми медицинскими вопросами в империи.
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