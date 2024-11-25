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В Литве назвали возможную причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

В Литве назвали возможную причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

Самолет компании DHL, упавший в Вильнюсе, мог разбиться из-за технических неполадок. Возможную причину крушения назвал глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас, его слова приводит телеканал LRT.

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