В Литве назвали возможную причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

Самолет компании DHL, упавший в Вильнюсе, мог разбиться из-за технических неполадок. Возможную причину крушения назвал глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас, его слова приводит телеканал LRT.
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