Медведев назвал реальными заказчиками теракта в "Крокусе"

Зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус сити холле", а Украину — реальным заказчиком теракта.
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