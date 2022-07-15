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Кэндис Паркер впервые за карьеру не набрала ни одного очка в матче женской НБА

Центровая «Чикаго» Кэндис Паркер впервые за карьеру не набрала ни одного очка в матче женской НБА. В игре с «Лос-Анджелесом» (80:68) Паркер за 27 минут выдала 0 из 11 с игры.

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