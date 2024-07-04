Чтобы карась не дремал: фестиваль «Пегановская уха» в Тюменской области

В селе Пеганово 13 июля в пятый раз пройдет фестиваль рыбаков и рыбной ловли О том, что «Пегановская уха» в этом году собирается отметить пятилетний юбилей и принять три тысячи участников, было объявлено в апреле на КОФТО (культурно-образовательный форум Тюменской области).