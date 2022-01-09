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КХЛ отменила 3 матча рижского «Динамо» из-за вспышки ковида в команде. Общее число переносов достигло 11

КХЛ объявила об отмене 3 матчей рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в команде.  «По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо» Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

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