КХЛ отменила 3 матча рижского «Динамо» из-за вспышки ковида в команде. Общее число переносов достигло 11

КХЛ объявила об отмене 3 матчей рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в команде. «По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо» Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.