Лавров: ситуация вокруг Украины не была бы иной при Трампе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины не была бы иной при избрании Дональда Трампа президентом США, так как разрушение основ российско-американских отношений, включая договоры по стратегической стабильности, взаимному доверию, паритету, инспекциям, транспарентности, началось еще при Джордже Буше – младшем.