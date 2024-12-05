Компания "Ромир" зафиксировала рост "Индекса бургера" в России

Компания "Ромир" опубликовала данные о росте "Индекса бургера" в России за третий квартал. Показатели в Москве, Санкт-Петербурге и федеральных округах демонстрируют разный рост, с максимальным увеличением в Уральском и Приволжском федеральных округах.