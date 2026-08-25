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В Госдуме предложили выплачивать алименты до 23 лет

В Госдуме предложили выплачивать алименты до 23 лет

Инициатива касается детей, обучающихся очно в вузах и колледжах Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил продлить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии, что совершеннолетний ребенок обучается очно в колледже или вузе, пишет РИА Новости.

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