В Госдуме предложили выплачивать алименты до 23 лет

Инициатива касается детей, обучающихся очно в вузах и колледжах Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил продлить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии, что совершеннолетний ребенок обучается очно в колледже или вузе, пишет РИА Новости.
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