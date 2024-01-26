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Суд в Гааге предписал Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в Газе

В пятницу Международный суд ООН вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

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