Суд в Гааге предписал Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в Газе

В пятницу Международный суд ООН вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.