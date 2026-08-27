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Додик назвал смерть Младича в тюрьме ООН в Гааге умышленным убийством

Додик назвал смерть Младича в тюрьме ООН в Гааге умышленным убийством

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал смерть бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича умышленным убийством.

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