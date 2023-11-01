Более 190 миллиардов рублей направят на госпрограмму «Образование Подмосковья» в 2024 году

На реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» в 2024 году направят 194 миллиарда рублей. Это одна из самых крупных программ, трехлетний объем средств на ее финансирование составляет 570 миллиардов рублей.
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