Парень с юмором объяснил главную силу запятых

Парень решил с юмором объяснить одно из самых спорных правил русского языка — постановку запятых. На простых и забавных примерах он показывает, как одна маленькая пауза способна полностью изменить смысл фразы.
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