Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий личной безопасности и усиления позиций Германии в НАТО через заключение убыточных для ее экономики … .