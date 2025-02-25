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Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии

Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий личной безопасности и усиления позиций Германии в НАТО через заключение убыточных для ее экономики … .

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