СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет добиваться гарантий личной безопасности и усиления позиций Германии в НАТО через заключение убыточных для ее экономики … .
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