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test mazurok

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❗️13-летний подросток, пострадавший в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, направлен на лечение в Крым «Подросток, который получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника в районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области, направлен на лечение в Крым», — написал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

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