❗️13-летний подросток, пострадавший в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, направлен на лечение в Крым «Подросток, который получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника в районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области, направлен на лечение в Крым», — написал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.