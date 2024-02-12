В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте© AP Photo / Jacquelyn Martin Вчера 80K прочитали Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет никакого права критиковать журналиста Такера Карлсона, потому что как дипломат он оказался гораздо лучшее нее, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.