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В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина

В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте© AP Photo / Jacquelyn Martin Вчера 80K прочитали Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет никакого права критиковать журналиста Такера Карлсона, потому что как дипломат он оказался гораздо лучшее нее, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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