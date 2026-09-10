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Названы симптомы онкологии, которые люди игнорируют или путают с переутомлением

Названы симптомы онкологии, которые люди игнорируют или путают с переутомлением

Симптомы рака крови можно перепутать с сильной усталостью – переутомлением и последствиями стресса. Об этом предупредила врач Чун Танг в беседе с изданием Surrey Live, обращает внимание Lenta.

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