Кочетков отразил 32 броска «Бостона» из 34 и стал 3-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (3:2). Победа стала для 25-летнего россиянина 3-й подряд и 23-й в 38 играх в текущем сезоне (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).