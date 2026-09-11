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Юрий Селиванов: О законности и справедливости по максимуму

Юрий Селиванов: О законности и справедливости по максимуму

России абсолютно нечего стесняться в своих действиях по пресечению западной агрессии потому, что историческая правда и юридическая правота целиком на нашей стороне Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Начну, пожалуй, с  крайнего по времени и по существу заявления экс-президента России, ныне замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которое  максимально жестко формулирует тему возможных ответных действий России на западную агрессию.

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