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  • Татьяна Здоровцева
    Как всё интересно....Хуснуллин подхват...
  • Евгений Дудко
    только не поняно почему об этом молчат видимо не знают руководство страныХуснуллин подхват...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    ХуЙсулин это мразь и аферист как и тимурка иванов. Пролез в вице премьеры и теперь творит что хочет. Пора эту мразь н...Хуснуллин подхват...

Хуснуллин подхватил эстафету Тимура Иванова

Хуснуллин подхватил эстафету Тимура Иванова

Похоже, "строительный" вице-премьер Марат Хуснуллин лишь на словах выдает себя за большого государственника и патриота.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
ХуЙсулин это мразь и аферист как и тимурка иванов. Пролез в вице премьеры и теперь творит что хочет. Пора эту мразь на зону в петушиный угол к иванрву.
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22 час.
ЕД
Евгений Дудко
только не поняно почему об этом молчат видимо не знают руководство страны
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13 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Как всё интересно....
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6 мин.

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