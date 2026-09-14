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Орешкин прокомментировал отдых россиян более четырех месяцев в году

Замглавы администрации президента Максим Орешкин прокомментировал вопрос о том, не мешает ли экономике обилие выходных и праздничных дней, которых в 2027 году будет почти 120.

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