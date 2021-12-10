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FT: администрация нового канцлера Германии поддерживает российский трубопровод «СП-2»

FT: администрация нового канцлера Германии поддерживает российский трубопровод «СП-2»

Администрация нового немецкого канцлера Олафа Шольца поддерживает российский трубопровод «Северный поток — 2», но может заблокировать этот проект, если якобы начнется военный конфликт между Россией и Украиной, передает издание Financial Times.

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