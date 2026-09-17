⚡️ ВС РФ поразили «Геранями» в порту «Черноморск» три сухогруза и один паром, используемые для доставки военных грузов ВСУ Видео: Минобороны России/ТАСС 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.