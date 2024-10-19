«Спартак» одержал вторую победу подряд, отыграв «-2» у «Амура» и «-2» у «Авангарда» в ходе матчей

Команда тренера Алексея Жамнова переиграла «Амур» (5:4) в Хабаровске в игре Фонбет чемпионата КХЛ. После первого периода красно-белые уступали со счетом 0:2, после чего забросили пять шайб во втором отрезке игры.
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