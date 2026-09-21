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Царьград

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Брак, дети и другое. В МВД рассказали, какие отметки в паспорт граждане вносят по желанию

Брак, дети и другое. В МВД рассказали, какие отметки в паспорт граждане вносят по желанию

Некоторые отметки в паспорт граждане России имеют право вносить по желанию. В МВД озвучили список.В паспорте у граждан России есть особые отметки.

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