Новые модели ИИ Claude 4 от Anthropic могут рассуждать на много шагов.

В четверг на своей первой конференции для разработчиков компания Anthropic представила две новые модели искусственного интеллекта, которые, как утверждает стартап, являются одними из лучших в отрасли, по крайней мере, с точки зрения их оценки в популярных бенчмарках.
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