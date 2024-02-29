Предприниматели с эквайрингом ВТБ приняли в 2023 году миллиард платежей

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса с эквайрингом ВТБ приняли около 1 млрд платежей. Наибольший рост спроса на эквайринг показали клиенты СМБ из сфер развлечений и отдыха (+17,5%), общественного питания (+17%), автотоваров и сервиса (+8%) и здравоохранения (+5,5%).