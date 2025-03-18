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Царьград

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  • svet alex
    Бесконечные уступки! Как они надоели! За что гибнут наши ребята!Когда мы перестанем унижаться!"Полыхает - мама ...
  • spss
    говорили что не будет перемирия,что нельзя так делать (и ввп).....а тут опять за старое....так и к 2014 г  согласятся..."Полыхает - мама ...
  • Русский Россиянин
    Никто ничего с их стороны выполнять не будет, а мы как всегда дарим им карт-бланш на месяц, а потом будем руками разв..."Полыхает - мама ...

Больше некого отправить на фронт? Эксперт объяснил появление женских подразделений ВСУ на Покровском направлении

Больше некого отправить на фронт? Эксперт объяснил появление женских подразделений ВСУ на Покровском направлении

Нехватка живой силы вынуждает командование ВСУ выбирать. Чтобы удержать Сумскую область, где сейчас ведутся самые ожесточённые бои, приходится жертвовать другими направлениями.

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